Региональные ограничения – это политика, которая часто применяется производителями оборудования для соблюдение норм, требований разных странах. Таким образом производитель оборудования выпускает различные версии своих продуктов для региона или конкретной страны, а так же ограничивает их использование только этой страной.

Выделенный частотный диапазон

В некоторых странах доступно больше или меньше каналов. Установка правильного региона гарантирует, что точка доступа позволит использовать только разрешенные каналы в вашем регионе.

Диапазон 2.4 ГГц

Большая часть мира – 13 каналов

США, Канада – 11 каналов

Япония – 14 каналов

Диапазон 5 ГГц

Беспроводные сети Wi-Fi, работающие в диапазоне 5 ГГц, должны использовать возможность обнаружения и предотвращения столкновений с радарами и специальным оборудованием, защищая от помех, путем динамического переключения рабочей частоты и управления мощностью передачи (TPC) на каждом канале DFS.

США (DFS-FCC – нормы и требования) на каналах в диапазоне UNII-1 36-48 действует ограничение TPC – ограничение до 200 mW (23 dBm), в некоторых штатах до 500 mW (27 dBm) на каналах в диапазоне UNII-2 52-64 действует ограничение TPC – ограничение до 250 mW (24 dBm) на каналах DFS в диапазонах UNII-2 Extended 100-144 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 250 mW (24 dBm), в некоторых штатах до 500 mW (27 dBm) на каналах в диапазоне UNII-3 149-161 и ISM 165 действует ограничение ограничение до 316 mW (25 dBm), в некоторых штатах до 1000 mW (30 dBm) на каналах в диапазоне UNII-4 169-177 действует ограничение ограничение до 316 mW (25 dBm), в некоторых штатах до 500 mW (27 dBm) в диапазоне UNII-2 Extended ( 114 канал) доступно использование 160МГц, но RADAR может оказывать негативное влияние в диапазонах UNII-3 и UNII-4 доступно использование 160МГц, но использовать могут только новые устройства с поддержкой WiFi 6 Wave 2 / WiFi 6E

Канада на каналах DFS в диапазонах UNII-2 52-64 и UNII-2 Extended 100-144 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 500 mW (27 dBm) недоступны каналы в диапазоне UNII-2 Extended 120, 124, 128 недоступно использование 160МГц в диапазоне UNII-2 Extended ( 114 канал)

Европа на каналах DFS в диапазонах UNII-2 52-64 и UNII-2 Extended 100-140 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 200 mW (23 dBm) недоступны каналы в диапазоне UNII-2 Extended 144 , в UNII-3 149, 153, 157, 161 и ISM 165 в диапазоне UNII-2 Extended ( 114 канал) доступно использование 160МГц, но RADAR может оказывать негативное влияние

Россия на каналах в диапазоне UNII-1 36-48 и UNII-2 52-64 действует ограничение TPC – ограничение до 200 mW (23 dBm) на каналах DFS в диапазонах UNII-2 Extended 132-144 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 200 mW (23 dBm) недоступны каналы в диапазоне UNII-2 Extended 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128 недоступно использование 160МГц в диапазоне UNII-2 Extended ( 114 канал)

Казахстан (DFS-ETSI – требования и нормы) на каналах в диапазоне UNII-1 36-48 и UNII-2 52-64 действует ограничение TPC – ограничение до 200 mW (23 dBm) на каналах DFS в диапазоне UNII-2 Extended 100-144 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 100 mW (20 dBm) на каналах в диапазоне UNII-3 149-161 и ISM 165 действует ограничение ограничение до 100 mW (20 dBm) в диапазоне UNII-2 Extended ( 114 канал) доступно использование 160МГц, но RADAR может оказывать негативное влияние

Украина (DFS-ETSI – нормы и требования) WiFi 6 / WiFi 6E и 160МГц – использовать возможно, но официально не было разрешено на каналах в диапазоне UNII-1 36-48 действует ограничение TPC – ограничение до 200 mW (23 dBm) на каналах DFS в диапазонах UNII-2 52-64 и UNII-2 Extended 136-144 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 200 mW (23 dBm) на каналах DFS в диапазоне UNII-2 Extended 100-132 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 250 mW (24 dBm) на каналах в диапазоне UNII-3 149-161 и ISM 165 действует ограничение ограничение до 250 mW (24 dBm)

Австралия на каналах DFS в диапазоне UNII-2 52-64 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 200 mW (23 dBm) на каналах DFS в диапазоне UNII-2 Extended 100-144 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 500 mW (27 dBm) недоступны каналы DFS в диапазоне UNII-2 Extended 116, 120, 124, 128 недоступно использование 160МГц в диапазоне UNII-2 Extended ( 114 канал)

Япония на каналах DFS в диапазонах UNII-2 52-64 и UNII-2 Extended 100-144 действует ограничение RADAR+TPC в диапазоне UNII-2 Extended ( 114 канал) доступно использование 160МГц, но RADAR может оказывать негативное влияние недоступны каналы в диапазоне UNII-3 149-161 и ISM 165

Китай (DFS-FCC – требования и нормы) на каналах DFS в диапазоне UNII-2 52-64 действует ограничение RADAR+TPC – ограничение до 100 mW (20 dBm) на каналах в диапазоне UNII-3 149-161 и ISM 165 действует ограничение ограничение до 1000 mW (30 dBm) недоступны каналы в диапазоне UNII-2 Extended 100-144 недоступно использование 160МГц в диапазоне UNII-2 Extended ( 114 канал)



Глобальная совместимость

Находясь в любой точке мира, большинство беспроводных устройств смогут использовать 1-11 каналы для диапазона 2.4 ГГц, и 36-64, 149-161 каналы для диапазона 5 ГГц.

Законодательные ограничения на максимальную излучаемую мощность

Выходная мощность включает в себя

Мощность передатчика

Любые потери из-за антенного кабеля (в обычных точках доступа это 1.5 dBm)

Эффективное усиление антенны

E.I.R.P. – Эквивалентна изотропно излучаемая мощность

E.I.R.P = Мощность передатчика – Любые потери + Эффективное усиление антенны

В США FCC ограничивает E.I.R.P. до 1 W, но многие точки доступа имеют выходную мощность 100 mW , а с учетом установленных антенн 3 dBi получаем 200 mW

, а с учетом установленных антенн получаем В Европе многие маршрутизаторы, имеют фиксированную максимальную мощность 100 mW и с TPC до 200 mW

Хотя существует стороннее ПО (драйвера, прошивки) допускающее установку более высоких значений, но это не означает, что точка доступа сможет использовать их без последствий для оборудования.

Нужно быть осторожным, устанавливая слишком высокие значения излучаемой мощности и использование антенн с высоким коэффициентом усиления, могут вызывать помехи и проблемы с подключением клиентов.

Программные дополнения и ограничения

Так же для некоторых стран в одном и том же устройства есть незначительные ограничения, дополнения связанные с функционалом. Например для рынка Китая, есть дополнения

Возможность быстрой смены региона

Ускорители для игр которые не доступны в Китае

Усиленное использование https и SSL сертификатов

Усиленная политика паролей, требуется минимум 8 символов, минимум 1 цифра и символ в другом регистре

Дополнительная информация